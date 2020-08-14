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Лавров заработал за 2019 год почти 8,5 миллиона рублей

Супруга министра за тот же период заработала 353 233 рубля.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам прошлого года задекларировал доход в 8 489 293 рубля и 77 копеек. Об этом свидетельствует декларация о доходах и имуществе членов российского кабмина.

Супруга министра за тот же период заработала 353 233 рубля, также она владеет машиной Skoda Superb. У самого министра во владении транспортные средства не имеются.

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Они почти на миллион больше, чем годом ранее.

В совместном владении супругов есть земельный участок площадью 2,8 тыс. кв.м, жилой дом площадью 499 кв.м, гараж в 100 кв.м. При этом министр также владеет квартирой площадью 247 кв.м и гаражом в 17,7 кв.м.

Такие же данные насчёт имущества министра содержались и в прошлогодней декларации. Доход Лаврова при этом увеличился по сравнению с 2018 годом примерно на 1,149 миллиона рублей.

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