Супруга вице-премьера Чернышенко стала самой богатой среди жён членов правительства

Супруга вице-премьера России Дмитрия Чернышенко за 2019 года заработала 66,842 миллиона рублей, свидетельствуют данные опубликованной на сайте правительства декларации. Это самый высокий доход среди жён членов кабмина.
В её собственности также находятся три земельных участка, жилой дом, две квартиры, два машино-места и два нежилых помещения. Стоит отметить, что доход самого вице-премьера за прошедший год составил 432 323 029 рублей.
В числе спутников жизни с наибольшим заработком в 2019 году также оказались супруга главы правительства Михаила Мишустина, заработавшая 54,8 миллиона рублей, и муж вице-премьера Татьяны Голиковой, задекларировавший 51,4 миллиона рублей.
Медведев за прошлый год заработал более 11 миллионов рублейВ 2019 году он занимал пост председателя правительства.
Ранее Лайф рассказывал, сколько за 2019 год заработал президент России Владимир Путин.