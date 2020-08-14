Супруга вице-премьера Чернышенко стала самой богатой среди жён членов правительства

Супруга вице-премьера России Дмитрия Чернышенко за 2019 года заработала 66,842 миллиона рублей, свидетельствуют данные опубликованной на сайте правительства декларации. Это самый высокий доход среди жён членов кабмина.

В её собственности также находятся три земельных участка, жилой дом, две квартиры, два машино-места и два нежилых помещения. Стоит отметить, что доход самого вице-премьера за прошедший год составил 432 323 029 рублей.

В числе спутников жизни с наибольшим заработком в 2019 году также оказались супруга главы правительства Михаила Мишустина, заработавшая 54,8 миллиона рублей, и муж вице-премьера Татьяны Голиковой, задекларировавший 51,4 миллиона рублей.