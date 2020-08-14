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Супруга вице-премьера Чернышенко стала самой богатой среди жён членов правительства

Её доход за 2019 год составил почти 67 миллионов рублей.

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Фото © Shutterstock

Супруга вице-премьера России Дмитрия Чернышенко за 2019 года заработала 66,842 миллиона рублей, свидетельствуют данные опубликованной на сайте правительства декларации. Это самый высокий доход среди жён членов кабмина.

В её собственности также находятся три земельных участка, жилой дом, две квартиры, два машино-места и два нежилых помещения. Стоит отметить, что доход самого вице-премьера за прошедший год составил 432 323 029 рублей.

В числе спутников жизни с наибольшим заработком в 2019 году также оказались супруга главы правительства Михаила Мишустина, заработавшая 54,8 миллиона рублей, и муж вице-премьера Татьяны Голиковой, задекларировавший 51,4 миллиона рублей.

Медведев за прошлый год заработал более 11 миллионов рублей

В 2019 году он занимал пост председателя правительства.

Ранее Лайф рассказывал, сколько за 2019 год заработал президент России Владимир Путин.

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