Володин за год заработал более ста миллионов рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин за прошедший год задекларировал доход в размере 100,2 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы также задекларировал квартиру площадью 174,3 квадратных метра, три жилых дома, четыре нежилые постройки и земельный участок.

Стало известно, сколько заработал Путин за 2019 год Постоянными строками в списке собственности главы государства остались две "Волги", советская "Нива" и туристический прицеп.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков за 2019 год заработал более 14,6 миллиона рублей, а доход его супруги, фигуристки Татьяны Навки, оказался почти в 17 раз больше.