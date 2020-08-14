Володин за год заработал более ста миллионов рублей

У спикера нижней палаты в собственности квартира, три жилых дома, четыре нежилые постройки и земельный участок.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин за прошедший год задекларировал доход в размере 100,2 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы также задекларировал квартиру площадью 174,3 квадратных метра, три жилых дома, четыре нежилые постройки и земельный участок.