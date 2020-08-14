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Регион
Опубликовано 14 августа 2020, 19:00
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Володин за год заработал более ста миллионов рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото © VK / Государственная дума

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото © VK / Государственная дума

У спикера нижней палаты в собственности квартира, три жилых дома, четыре нежилые постройки и земельный участок.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин за прошедший год задекларировал доход в размере 100,2 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы также задекларировал квартиру площадью 174,3 квадратных метра, три жилых дома, четыре нежилые постройки и земельный участок.

Стало известно, сколько заработал Путин за 2019 год
Стало известно, сколько заработал Путин за 2019 год

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков за 2019 год заработал более 14,6 миллиона рублей, а доход его супруги, фигуристки Татьяны Навки, оказался почти в 17 раз больше.

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Алёна Темирчиева
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