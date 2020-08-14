Доход Матвиенко за прошедший год составил более 16,5 миллиона рублей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко за прошедший год задекларировала доход в размере 16,726 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Совфеда РФ.

В собственности Матвиенко также находятся два земельных участка площадью 3667 и 2771 кв. м, меньший из которых не подлежит застройке. Кроме того, парламентарию принадлежат дача 729,4 кв. м и нежилое помещение 255,4 кв. м, а также квартира 290,3 кв. м и машино-место.

Матвиенко также владеет тремя нежилыми зданиями и одним объектом незавершённого строительства, а в пользовании у спикера Совфеда находятся служебная дача и три земельных участка.