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Доход Матвиенко за прошедший год составил более 16,5 миллиона рублей

Кроме того, в собственности парламентария также находятся несколько объектов недвижимости.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко за прошедший год задекларировала доход в размере 16,726 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Совфеда РФ.

В собственности Матвиенко также находятся два земельных участка площадью 3667 и 2771 кв. м, меньший из которых не подлежит застройке. Кроме того, парламентарию принадлежат дача 729,4 кв. м и нежилое помещение 255,4 кв. м, а также квартира 290,3 кв. м и машино-место.

Матвиенко также владеет тремя нежилыми зданиями и одним объектом незавершённого строительства, а в пользовании у спикера Совфеда находятся служебная дача и три земельных участка.

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