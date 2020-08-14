Тедеско пропустил матч "Спартака" из-за болезни. Тест на коронавирус у него отрицательный

В настоящий момент в Москве проходит матч "Спартака" с грозненским "Ахматом". Однако главный тренер Доменико Тедеско на поле не появился. Всё дело в том, что он заболел и чувствует недомогание. В связи с этим он остался в отеле. В свою очередь, последний тест на коронавирус у него показал отрицательный результат.
⚠️ У главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско небольшое недомогание, он остался в отеле.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 14, 2020
Руководить красно-белыми в матче #СпартакАхмат будет тренер команды Андреас Хинкель.
Желаем Доменико скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/Tu5PflUJuC
Командой руководит его помощник Андреас Хинкель.
Отметим, что "Спартак" встречается с "Ахматом" в рамках матча второго тура чемпионата России по футболу.