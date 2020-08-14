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Тедеско пропустил матч "Спартака" из-за болезни. Тест на коронавирус у него отрицательный

В матче с "Ахматом" командой руководит Андреас Хинкель.

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Фото © ФК "Спартак"

В настоящий момент в Москве проходит матч "Спартака" с грозненским "Ахматом". Однако главный тренер Доменико Тедеско на поле не появился. Всё дело в том, что он заболел и чувствует недомогание. В связи с этим он остался в отеле. В свою очередь, последний тест на коронавирус у него показал отрицательный результат.

Командой руководит его помощник Андреас Хинкель.

Отметим, что "Спартак" встречается с "Ахматом" в рамках матча второго тура чемпионата России по футболу.

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