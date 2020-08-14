Тедеско пропустил матч "Спартака" из-за болезни. Тест на коронавирус у него отрицательный

"Это произвол!" Комментатора "Матч ТВ" отстранили от эфиров за истерику на матче "Спартака" Журналист Александр Шмурнов во время матча "Спартака" и "Сочи" обрушил гневную тираду на судейский корпус и весь Российский футбольный союз. Истерика комментатора вызвала негативную реакцию у болельщиков и клубов РПЛ. Руководство канала тоже не осталось в стороне, отстранив его от ближайших эфиров.