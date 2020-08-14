Собянин рассказал о росте случаев ОРВИ и обычных пневмоний в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе фиксируется рост случаев ОРВИ и обычных пневмоний. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".
— Мы уже сегодня видим рост ОРВИ, гриппа и частично даже пневмоний, не коронавирусных, а обычных. Конечно, когда это всё разовьётся в такую уже серьёзную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст, — отметил он.
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По словам Собянина, нужно как можно раньше начинать прививаться от гриппа.
Собянин решил ограничить праздничные мероприятия в День города в МосквеМассовых празднований не будет, а вот локальные в парках и скверах останутся.
Ранее мэр столицы сообщил, что москвичам в ближайшие месяцы придётся соблюдать меры безопасности и носить защитные маски.