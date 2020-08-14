Собянин рассказал о росте случаев ОРВИ и обычных пневмоний в Москве

Градоначальник столицы отметил, что нужно как можно раньше прививаться от гриппа.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе фиксируется рост случаев ОРВИ и обычных пневмоний. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

— Мы уже сегодня видим рост ОРВИ, гриппа и частично даже пневмоний, не коронавирусных, а обычных. Конечно, когда это всё разовьётся в такую уже серьёзную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст, — отметил он.

По словам Собянина, нужно как можно раньше начинать прививаться от гриппа.