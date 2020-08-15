Первую партию вакцины от коронавируса выпустили в России

Ранее медики заявили, что российскую вакцину от коронавируса на третьем этапе испытают амбулаторно. У добровольцев будут брать кровь на анализ в первый день. Делается это для сравнения прироста антител. Забор крови сделают через 21 день после первой вакцинации и потом ещё через 21 день после второй вакцинации.