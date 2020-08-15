Первую партию вакцины от коронавируса выпустили в России

В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса, разработанную Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
— Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19, — сообщили Лайфу в пресс-службе.
Названы сроки обеспечения россиян вакциной от коронавирусаСначала препарат поставят в 10–15 регионов.
Ранее медики заявили, что российскую вакцину от коронавируса на третьем этапе испытают амбулаторно. У добровольцев будут брать кровь на анализ в первый день. Делается это для сравнения прироста антител. Забор крови сделают через 21 день после первой вакцинации и потом ещё через 21 день после второй вакцинации.
В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 5061 человека, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. При этом 26,7% новых пациентов не имели симптомов CoViD-19.