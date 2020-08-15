Российскую вакцину от коронавируса на третьем этапе испытают амбулаторно

— Добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить, — цитирует агентство слова директора Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга.

По его словам, подход к разработке препарата в России, судя по всему, был верным.

Старейший британский журнал объяснил, почему весь мир выиграет от российской вакцины По его словам, подход к разработке препарата в России, судя по всему, был верным.

Врач отметил, что у добровольцев будут брать кровь на анализ в первый день. Делается это для сравнения прироста антител. Забор крови сделают через 21 день после первой вакцинации и потом ещё через 21 день после второй вакцинации.