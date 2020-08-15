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Российскую вакцину от коронавируса на третьем этапе испытают амбулаторно

В НИЦ имени Гамалеи ранее заверили, что препарат не может навредить здоровью.

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Фото © Pixabay

Добровольцы, которые решатся испытать на себе российскую вакцину от коронавируса, пройдут все необходимые процедуры амбулаторно, сообщает ТАСС.

Добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить, — цитирует агентство слова директора Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга.

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По его словам, подход к разработке препарата в России, судя по всему, был верным.

Врач отметил, что у добровольцев будут брать кровь на анализ в первый день. Делается это для сравнения прироста антител. Забор крови сделают через 21 день после первой вакцинации и потом ещё через 21 день после второй вакцинации.

Напомним, что в начале августа завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ.

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