Наталья Штурм рассказала о причине гибели Легкоступовой

Причиной гибели певицы Валентины Легкоступовой могло стать неудачное замужество. Она не была скандалисткой и не злоупотребляла спиртными напитками, рассказала артистка Наталья Штурм, передаёт телеканал "Звезда".
— Штурм считает, что певица вышла замуж за поклонника Юрия Фирсова этой весной по своей доверчивости, и это стало роковой ошибкой, — сказано в заметке на сайте телеканала.
"Его нужно посадить, разорвать на куски". Подруга Легкоступовой рассказала, кого считает виновным в её смертиОна отметила, что не верит в версию, по которой певица получила серьёзные травмы в результате падения.
Штурм добавила, что Легкоступова была "добрым, настоящим творческим человеком" и ни разу не была уличена в злоупотреблении алкоголем. Она не устраивала драк и скандалов.
— Недоумение и ком в горле от того, что произошло… За два месяца уничтожить человека, — отметила Штурм.
Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 лет. Несколько дней назад заслуженную артистку России доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому.
Напомним, артистка и её муж несколько дней не выходили на связь, приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили певицу к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, упав в ванной.