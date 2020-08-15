Наталья Штурм рассказала о причине гибели Легкоступовой

Причиной гибели певицы Валентины Легкоступовой могло стать неудачное замужество. Она не была скандалисткой и не злоупотребляла спиртными напитками, рассказала артистка Наталья Штурм, передаёт телеканал "Звезда".

— Штурм считает, что певица вышла замуж за поклонника Юрия Фирсова этой весной по своей доверчивости, и это стало роковой ошибкой, — сказано в заметке на сайте телеканала.

Штурм добавила, что Легкоступова была "добрым, настоящим творческим человеком" и ни разу не была уличена в злоупотреблении алкоголем. Она не устраивала драк и скандалов.

— Недоумение и ком в горле от того, что произошло… За два месяца уничтожить человека, — отметила Штурм.

Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 лет. Несколько дней назад заслуженную артистку России доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому.