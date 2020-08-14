"Его нужно посадить, разорвать на куски". Подруга Легкоступовой рассказала, кого считает виновным в её смерти

Певица Ольга Зарубина, которая была подругой Валентины Легкоступовой, заявила, что к её гибели причастен муж артистки Юрий Фирсов. Об этом она рассказала Пятому каналу.
— Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть… Мне не нравился его (Фирсова. — Прим. Лайфа) внешний вид… Что-то как-то меня смущало… Его нужно посадить, разорвать на куски, — отметила она.
Муж может быть невиновен. Названы первые версии по делу о пробитой голове певицы ЛегкоступовойЗвезда 90-х находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.
Зарубина добавила, что Легкоступова была хорошим человеком. При этом она раскритиковала тех людей, которые считали, что эта история является пиар-ходом, хотя поведала, что в какой-то момент тоже думала об этом.
— Многие подумали, что это чёрный пиар. У нас же любят так делать, я тоже думала над этим. А потом поняла, что нет. Не может быть такого пиара. Не может человек пиариться на своём здоровье. Это исключено, — заметила певица.
После свадьбы начали злоупотреблять спиртным. Сын певицы Легкоступовой рассказал о проблемах в семьеПо словам молодого человека, отчим пытался оградить его от общения с матерью, угрожал ножом и выбивал дверь в доме.
Напомним, о смерти Валентины Легкоступовой накануне сообщила её дочь. Ранее появлялась информация о том, что артистка и её муж несколько дней не выходили на связь, приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили певицу к аппарату ИВЛ. При этом её супруг, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что артистка сама повредила голову, упав в ванной.