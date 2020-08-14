"Его нужно посадить, разорвать на куски". Подруга Легкоступовой рассказала, кого считает виновным в её смерти

Певица Ольга Зарубина, которая была подругой Валентины Легкоступовой, заявила, что к её гибели причастен муж артистки Юрий Фирсов. Об этом она рассказала Пятому каналу.

— Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть… Мне не нравился его (Фирсова. — Прим. Лайфа) внешний вид… Что-то как-то меня смущало… Его нужно посадить, разорвать на куски, — отметила она.

Зарубина добавила, что Легкоступова была хорошим человеком. При этом она раскритиковала тех людей, которые считали, что эта история является пиар-ходом, хотя поведала, что в какой-то момент тоже думала об этом.

— Многие подумали, что это чёрный пиар. У нас же любят так делать, я тоже думала над этим. А потом поняла, что нет. Не может быть такого пиара. Не может человек пиариться на своём здоровье. Это исключено, — заметила певица.