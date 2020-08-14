Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг признался в употреблении кокаина

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Петтер Нортуг рассказал своим подписчикам в "Инстаграме", что в ближайшее время станет фигурантом уголовного дела за хранение и употребление запрещённых веществ.

По его словам, 14 августа его остановили за превышение скорости, а затем увезли на сдачу крови на анализ. После этого в ходе обыска у него дома был обнаружен порошок, и Нортуг признался, что это был кокаин.

— Я в отчаянии и боюсь того, что принесёт мне будущее. И невероятно сожалею о тех, кого я разочаровал, снова, — написал он в публикации.

Нортуг отмечает, что случившееся — это "большая ошибка", которую он совершил. Спортсмен готов понести полную ответственность за содеянное.

В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере Петтер Нортуг выиграл два золота, одно серебро и одну бронзовую медаль. В общей сложности на счету у норвежца 13 золотых наград, что является рекордом среди мужчин, а также три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачёте Кубка мира. Он завершил свою спортивную карьеру в 2018 году.