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Дворцовый мост в Петербурге развели под песни группы "Кино" и с изображением Виктора Цоя — видео

Посмотреть на это пришло более тысячи жителей Северной столицы.

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Видео © LIFE

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге развели под песни группы "Кино", а на пролёте появился портрет Виктора Цоя, которого ежегодно вспоминают 15 августа, в день его гибели. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, что на мосту постепенно вырисовывается портрет любимого миллионами артиста. При этом фоном звучат композиции "Спокойная ночь" и "Кончится лето" группы "Кино".

Посмотреть на такой яркий перформанс собралось более тысячи жителей Северной столицы. Появление изображения Цоя они встретили аплодисментами и радостными возгласами.

Памятник Цою установили в Петербурге в годовщину его смерти

Музыканта увековечили в бронзе.

Напомним, что 15 августа исполняется 30 лет со дня гибели музыканта Виктора Цоя.

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