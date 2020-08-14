Дворцовый мост в Петербурге развели под песни группы "Кино" и с изображением Виктора Цоя — видео

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Дворцовый мост в Санкт-Петербурге развели под песни группы "Кино", а на пролёте появился портрет Виктора Цоя, которого ежегодно вспоминают 15 августа, в день его гибели. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, что на мосту постепенно вырисовывается портрет любимого миллионами артиста. При этом фоном звучат композиции "Спокойная ночь" и "Кончится лето" группы "Кино".

Посмотреть на такой яркий перформанс собралось более тысячи жителей Северной столицы. Появление изображения Цоя они встретили аплодисментами и радостными возгласами.