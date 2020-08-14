Памятник Цою установили в Петербурге в годовщину его смерти

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Памятник известному музыканту Виктору Цою установили в годовщину его смерти в сквере неподалёку от станции "Проспект Ветеранов" в Санкт-Петербурге, сообщает газета "Петербургский дневник".

— История с установкой памятника началась в 2009 году. Тогда Фонд памяти Виктора Цоя при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга объявил о начале конкурса на лучший проект памятника Виктору Цою, — пишет издание.

Отмечается, что место для установки памятника выбрали неподалёку от школы, в которой учился Виктор Цой. Это улица Танкиста Хрустицкого рядом со станцией питерской подземки "Проспект Ветеранов".