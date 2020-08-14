Памятник Цою установили в Петербурге в годовщину его смерти

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Памятник известному музыканту Виктору Цою установили в годовщину его смерти в сквере неподалёку от станции "Проспект Ветеранов" в Санкт-Петербурге, сообщает газета "Петербургский дневник".
— История с установкой памятника началась в 2009 году. Тогда Фонд памяти Виктора Цоя при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга объявил о начале конкурса на лучший проект памятника Виктору Цою, — пишет издание.
"Не кончится лето". В Петербурге открывают выставку художественных работ Виктора ЦояРок-музыкант творил из всего, что видел: кухонных клеёнок, целлофановых пакетов, хрупких упаковочных материалов.
Отмечается, что место для установки памятника выбрали неподалёку от школы, в которой учился Виктор Цой. Это улица Танкиста Хрустицкого рядом со станцией питерской подземки "Проспект Ветеранов".
В 30-ю годовщину гибели музыканта Виктора Цоя, 15 августа, в Санкт-Петербурге разведут Дворцовый мост под его песни, которые прозвучат в симфонической обработке.