"Кончится лето". Дворцовый мост в Петербурге впервые разведут под песни Цоя

В 30-ю годовщину гибели музыканта Виктора Цоя, 15 августа, в Санкт-Петербурге разведут Дворцовый мост под его песни, которые прозвучат в симфонической обработке, сообщает газета "Петербургский дневник".
— Две знаковые композиции Виктора Цоя — "Спокойная ночь" и "Кончится лето" — прозвучат в специальной обработке, созданной композитором Игорем Вдовиным для проекта "Симфоническое кино" с участием музыканта "золотого" состава группы "Кино" Юрия Каспаряна, — цитирует издание компанию "Петроцентр".
"Не кончится лето". В Петербурге открывают выставку художественных работ Виктора ЦояРок-музыкант творил из всего, что видел: кухонных клеёнок, целлофановых пакетов, хрупких упаковочных материалов.
Отмечается также, что кульминацией акции станет проекция портрета Виктора Цоя на разводной пролёт Дворцового моста. Зрителям выдадут открытки, благодаря которым они смогут посетить видеоэкскурсию "Ленинград Виктора Цоя".
Ранее на фоне протестных акций в Белоруссии песни Цоя обрели новый смысл. Так, на городском мероприятии в Минске 6 июня диджеи включили его песню "Перемен". Позднее, 7 августа, звукорежиссёры Дворца детей и молодёжи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский были арестованы судом в Минске на 10 суток.