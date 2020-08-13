"Кончится лето". Дворцовый мост в Петербурге впервые разведут под песни Цоя

В 30-ю годовщину гибели музыканта Виктора Цоя, 15 августа, в Санкт-Петербурге разведут Дворцовый мост под его песни, которые прозвучат в симфонической обработке, сообщает газета "Петербургский дневник".

— Две знаковые композиции Виктора Цоя — "Спокойная ночь" и "Кончится лето" — прозвучат в специальной обработке, созданной композитором Игорем Вдовиным для проекта "Симфоническое кино" с участием музыканта "золотого" состава группы "Кино" Юрия Каспаряна, — цитирует издание компанию "Петроцентр".

Отмечается также, что кульминацией акции станет проекция портрета Виктора Цоя на разводной пролёт Дворцового моста. Зрителям выдадут открытки, благодаря которым они смогут посетить видеоэкскурсию "Ленинград Виктора Цоя".