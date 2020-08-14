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Пока Помпео занят. Российский МИД предложил Трампу изучить предложение Путина по Ирану

Ранее американский лидер сообщил журналистам о том, что его ещё не информировали об инициативе президента РФ.

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Фото © Pixabay

Министерство иностранных дел РФ обратилось к главе Белого дома Дональду Трампу с просьбой ознакомиться с предложением президента России о проведении переговоров глав стран — постоянных членов Совбеза ООН, а также лидеров Ирана и Германии по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). На своей странице в "Твиттере" российское дипломатическое ведомство прикрепило ссылку на соответствующий документ, опубликованный на английском языке.

Президент США Дональд Трамп, мы слышали, что вы не были информированы о предложении президента России. В двух словах: мы предлагаем обеспечить безопасность в Персидском заливе. Сохраняйте спокойствие и следуйте за аккаунтом МИД РФ в Twitter, чтобы оставаться информированным, когда госсекретарь США Майк Помпео занят, — написали российские дипломаты в соцсети.

Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Лукашенко

Ранее некоторые СМИ сообщали, что белорусский лидер срочно вылетел в Москву.

Ранее американский лидер сообщил журналистам о том, что его ещё не информировали о данном предложении российского коллеги.

Напомним, Владимир Путин предложил в ближайшее время провести онлайн-встречу пятёрки стран — постоянных членов Совбеза ООН с участием лидеров Ирана и Германии, чтобы избежать обострения ситуации при обсуждении иранского вопроса. По словам российского лидера, важно оказать общую поддержку дальнейшему осуществлению резолюции СБ ООН 2231, которая создала международно-правовую основу для реализации СВПД.

Экс-адвокат Трампа пообещал рассказать, как тот выиграл выборы с помощью России

По его словам, американский лидер использовал для этого "не такие изощрённые" методы, как ему приписывали.

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