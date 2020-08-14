Пока Помпео занят. Российский МИД предложил Трампу изучить предложение Путина по Ирану

Министерство иностранных дел РФ обратилось к главе Белого дома Дональду Трампу с просьбой ознакомиться с предложением президента России о проведении переговоров глав стран — постоянных членов Совбеза ООН, а также лидеров Ирана и Германии по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). На своей странице в "Твиттере" российское дипломатическое ведомство прикрепило ссылку на соответствующий документ, опубликованный на английском языке.

— Президент США Дональд Трамп, мы слышали, что вы не были информированы о предложении президента России. В двух словах: мы предлагаем обеспечить безопасность в Персидском заливе. Сохраняйте спокойствие и следуйте за аккаунтом МИД РФ в Twitter, чтобы оставаться информированным, когда госсекретарь США Майк Помпео занят, — написали российские дипломаты в соцсети.

Ранее американский лидер сообщил журналистам о том, что его ещё не информировали о данном предложении российского коллеги.