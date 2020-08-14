Экс-адвокат Трампа пообещал рассказать, как тот выиграл выборы с помощью России

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги "Предатель", в которой, по его словам, содержится вся правда о том, как именно нынешний президент США пришёл к власти и как ему в этом помогала Россия. Об этом сообщает портал Axios.

— От золотых дождей в секс-клубе в Вегасе до налоговых махинаций и сделок с коррумпированными чиновниками из бывшего Советского Союза, отлова и уничтожения заговоров с целью заставить замолчать тайных любовников Трампа. Я был не просто свидетелем восхождения президента — я был активным и нетерпеливым участником, — пишет Коэн.

В своей книге экс-адвокат отмечает, что в 2016 году американское общество было фактически разбито на две части. Одна полагала, что Трамп — это марионетка русских, которая пришла в Белый дом обманом. Другая была уверена, что скандал с Россией — это охота на ведьм, которую устроили политические противники тогда ещё кандидата в президенты. Однако, по словам Коэна, все были неправы.

— Трамп вступил в сговор с русскими, но не при помощи таких изощрённых методов, какие представляли себе его оппоненты. Также я знал, что расследование Мюллера не было охотой на ведьм, — написал он.

Всё это, а также другие нелицеприятные моменты из жизни нынешнего американского лидера его бывший адвокат обещает рассказать на страницах своей книги, презентация которой запланирована на 8 сентября. По его словам, сам Трамп не хотел бы, чтобы это вообще кто-либо читал.