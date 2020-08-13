"Держат народ в заложниках". Трамп заявил, что демократы на выборах доставят больше проблем, чем Россия и Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения "мошенничества" на предстоящих выборах главы государства демократы представляют большую проблему, нежели Россия, Китай или Иран.

Хозяин Овального кабинета в очередной раз раскритиковал проведение голосования по почте. По его словам, это будет "величайшее мошенничество" в истории выборов. Трамп упрекнул журналистов в том, что они постоянно говорят о намерении вмешаться в выборы России, Китая или Ирана, но не о демократах.

— Это будет величайшее мошенничество из когда-либо совершённых, кроме, пожалуй, того, что они (демократы. — Прим. Лайфа) сделали с моей кампанией (предвыборной кампанией 2016 года. — Прим. Лайфа), когда они шпионили, — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер добавил, что его оппоненты, в частности спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер, держат жителей страны в "заложниках", не давая согласовать новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии CoViD-19.