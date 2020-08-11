Трамп обвинил демократов США во вмешательстве в американские выборы

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Демократическую партию во вмешательстве в выборы президента США из-за предложения провести голосование по почте в условиях эпидемии коронавируса.
— Я вам скажу, кто вмешивается в наши выборы. Демократы вмешиваются, желая и настаивая на отправке избирательных бюллетеней по почте, где повсюду коррупция, — заявил глава Белого дома журналистам.
Охрана увела Трампа с пресс-конференции из-за стрельбы возле Белого дома — видеоПо предварительным данным, пострадал один человек.
По мнению Трампа, такая система голосования очень уязвима, её могут легко атаковать не только сами демократы и республиканцы, но и иностранные государства. Кроме того, американский лидер считает, что почтовые отделения не имеют должного оборудования, чтобы осуществить подобную идею.
Глава Белого дома также выразил уверенность, что Россия и Китай не будут рады его переизбранию на второй срок.
— Китай очень сильно хочет, чтобы мы проиграли. И знаете, кто ещё не рад нам? Россия, — заявил Трамп.
Он добавил, что в победе его оппонента, демократа Джо Байдена, заинтересован Иран.
Напомним, ранее Трамп допустил возможность переноса выборов главы государства, назначенных на ноябрь этого года. Он уверен, что голосование по почте будет самым недостоверным и нечестным в истории.