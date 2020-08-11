Трамп обвинил демократов США во вмешательстве в американские выборы

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Демократическую партию во вмешательстве в выборы президента США из-за предложения провести голосование по почте в условиях эпидемии коронавируса.

— Я вам скажу, кто вмешивается в наши выборы. Демократы вмешиваются, желая и настаивая на отправке избирательных бюллетеней по почте, где повсюду коррупция, — заявил глава Белого дома журналистам.

По мнению Трампа, такая система голосования очень уязвима, её могут легко атаковать не только сами демократы и республиканцы, но и иностранные государства. Кроме того, американский лидер считает, что почтовые отделения не имеют должного оборудования, чтобы осуществить подобную идею.

Глава Белого дома также выразил уверенность, что Россия и Китай не будут рады его переизбранию на второй срок.

— Китай очень сильно хочет, чтобы мы проиграли. И знаете, кто ещё не рад нам? Россия, — заявил Трамп.

Он добавил, что в победе его оппонента, демократа Джо Байдена, заинтересован Иран.