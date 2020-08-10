Охрана увела Трампа с пресс-конференции из-за стрельбы возле Белого дома — видео

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Охрана увела президента США Дональда Трампа с пресс-конференции спустя пять минут после начала брифинга. Трансляцию вёл телеканал PBS News.

Через некоторое время американский лидер вернулся на трибуну и заявил, что возле Белого дома началась стрельба.

— Там действительно была стрельба. Кого-то доставили в больницу, я не знаю, в каком он состоянии. Похоже, этого человека подстрелила секретная служба. Посмотрим, что будет происходить, — объяснил Трамп журналистам.

На вопрос, укрывался ли он в бункере в этот момент, президент ответил отрицательно и добавил, что находился в Овальном кабинете.