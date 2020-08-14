В Зеленограде при пожаре в квартире погибло два человека

В квартире одного из жилых домов в Зеленограде вспыхнул пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате происшествия погибло два человека.

Уточняется, что возгорание произошло на седьмом этаже в двухкомнатной квартире. Как рассказал собеседник агентства, загорелись личные вещи и мебель на площади около трёх квадратов.

Прибывшим на место спасателям удалось затушить пожар. После ликвидации открытого огня были обнаружены тела двух погибших.

Стоит также отметить, что из квартиры, находящейся по соседству с той, в которой произошёл пожар, удалось спасти двух человек.