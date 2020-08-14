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В Зеленограде при пожаре в квартире погибло два человека

Отмечается, что загорелись личные вещи и мебель на площади около трёх квадратов.

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Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

В квартире одного из жилых домов в Зеленограде вспыхнул пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате происшествия погибло два человека.

Уточняется, что возгорание произошло на седьмом этаже в двухкомнатной квартире. Как рассказал собеседник агентства, загорелись личные вещи и мебель на площади около трёх квадратов.

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По предварительным данным, причина возгорания — короткое замыкание в электропроводке.

Прибывшим на место спасателям удалось затушить пожар. После ликвидации открытого огня были обнаружены тела двух погибших.

Стоит также отметить, что из квартиры, находящейся по соседству с той, в которой произошёл пожар, удалось спасти двух человек.

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Обстоятельства и причины трагедии уточняются.

В данный момент на месте работают правоохранители, они выясняют все обстоятельства и причины трагедии.

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