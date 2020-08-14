США обвинили "разведку РФ" в создании вируса, который угрожает Пентагону

Киберпреступление года. В атаке на Garmin обвинили русских хакеров, которых ищет ФБР Американский производитель профессионального GPS-оборудования и спортивных смарт-часов Garmin подвергся мощнейшей хакерской атаке. Злоумышленники с помощью вируса удерживали компанию в заложниках несколько суток и требовали выкуп — $10 млн. Рассказываем, как разворачивались события самого громкого киберпреступления 2020 года.