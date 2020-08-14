США обвинили "разведку РФ" в создании вируса, который угрожает Пентагону

Спецслужбы США нашли новый повод обвинить российскую разведку. На сей раз там уверены, что программное обеспечение, которым якобы пользуются хакеры из группировки Fancy Bear, угрожает системам служб безопасности США и Пентагону.
В заявлении Агентства национальной безопасности (АНБ) и Федерального бюро расследований (ФБР) США говорится, что специалистам удалось установить, что хакеры в рамках предполагаемых операций используют программу под названием Drovorub. Она якобы позволяет киберпреступникам загружать и скачивать файлы с компьютеров их потенциальных жертв.
Киберпреступление года. В атаке на Garmin обвинили русских хакеров, которых ищет ФБРАмериканский производитель профессионального GPS-оборудования и спортивных смарт-часов Garmin подвергся мощнейшей хакерской атаке. Злоумышленники с помощью вируса удерживали компанию в заложниках несколько суток и требовали выкуп — $10 млн. Рассказываем, как разворачивались события самого громкого киберпреступления 2020 года.
По мнению американских спецслужб, Fancy Bear связана с российской военной разведкой.