Американец нашёл конверт с крупной суммой денег и вернул его бездомному

В американском городе Латроб, штат Пенсильвания, местный житель по имени Нолан Шандел нашёл конверт с приличной суммой денег, но решил не оставлять его себе, а вернуть владельцу, который, как оказалось, действительно в них нуждался. Об этом сообщает телеканал CBS Pittsburgh.

— Я шёл и заметил на земле этот белый конверт и сказал своей девушке: "Было бы забавно, если бы в этой штуке было полно денег", — рассказал он журналистам.

К удивлению молодого человека, именно так всё и оказалось, внутри он обнаружил пачку купюр на общую сумму 1800 долларов (около 130 тысяч рублей). Однако вместо того, чтобы оставить находку себе, он отнёс её в полицию, которая после установила законного владельца.

Им оказался 75-летний бездомный, который одолжил эти деньги у своих знакомых, чтобы переехать в квартиру. Он, к слову, тоже не остался в долгу и дал Шанделу вознаграждение за находку. Помимо этого он также пожертвовал немного денег полиции.