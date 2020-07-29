Искали тысячи людей и звёзды Голливуда. Канадке вернули украденного медвежонка с голосом умершей матери — видео

VIDEO: @drawmaradraw has been reunited with her teddy bear that contains her late mother’s voice. Says two good samaritans returned the bear Tuesday night after taking it from the original thief. @cbcnewsbc @CBCAlerts @CBCDeborahGoble @VancityReynolds #FOUNDMARASBEAR pic.twitter.com/G2UCiPaCRG — Dan Burritt (@DanBurritt) July 29, 2020

Жительнице канадского Ванкувера вернули плюшевого медведя с голосом умершей матери после того, как его украли вместе с рюкзаком. Инцидент вызвал широкий резонанс и привлёк внимание знаменитостей, например, актёр Райан Рейнольдс пообещал пять тысяч долларов тому, кто сможет вернуть игрушку.

Как сообщает портал Global News, вечером 28 июля Маре Сориано написал неизвестный и рассказал, что нашёл медвежонка. Девушка договорилась встретиться с ним в безопасном месте и пришла туда вместе с другом.

— Я не могла поверить в это! Медвежонок был завёрнут в носовой платок, и когда он развернул его, мои колени подогнулись. Я ничего не могла увидеть, так как мои глаза просто сразу же наполнились слезами. Я вырвала игрушку из его рук, прежде чем он успел полностью развернуть платок, и крепко её обняла, — рассказала Мара.

Девушка поблагодарила всех, кто участвовал в поисках. Она отметила, что не может поверить в то, что тысячи людей бросились помогать "такому маленькому человеку", как она.