Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Любознательный кот вернулся домой с пугающей запиской, где его обвиняли во всех грехах

Усатый даже не подозревает, что задумал против него один из соседей.

186

Фото © Twitter / Eastcoastdigger, YahooNewsUK

Хозяева четырёхлетнего пушистика Гендальфа из Бридженда, Уэльс, были потрясены и напуганы, когда их любимец вернулся домой со злобной запиской, приклеенной скотчем к ошейнику. Автор негодуя писал, что кот проникает в его дом и творит бесчинства. И угрожал, что, если подобное повторится, он избавится от животного.

Фото © Twitter / Eastcoastdigger

Пожалуйста, не выпускайте своего кота. Он почти каждый день приходит ко мне домой, крадёт еду со стола, царапает диван и распространяет блох. Я не могу оставить окна открытыми. Честно говоря, я сыт по горло. Если я увижу вашего кота в моём доме снова, я обещаю, что отвезу его куда-нибудь далеко. Кот также остаётся на ночь и спит на кухне. Лучше покормите его

Из текста записки

Фото © Twitter / YahooNewsUK

Теперь Крис и его девушка сильно переживают за судьбу питомца и боятся его выпускать на улицу, пишет Wales Online. Они не отрицают, что пушистик был активным, любознательным и любил людей. Но на поведение кота никогда никто не жаловался. К тому же сами владельцы хорошо о нём заботились, каждый месяц обрабатывали от блох и следили за питанием. А когда заметили, что он стал подозрительно полнеть, даже прикрепили к ошейнику табличку "Не кормить".

Мы очень заботимся о Гендальфе, следим, чтобы у него не было блох и он хорошо питался. У кота прекрасный характер, и у нас с моей девушкой никогда не было проблем с тем, чтобы он царапал нашу мебель

Крис, хозяин

По словам хозяев, они хотели бы поговорить с человеком, который прикрепил к пушистику записку, чтобы попытаться решить этот неприятный вопрос, но тот не оставил никаких контактных данных.

Выбор редакции

Loading...