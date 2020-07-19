Любознательный кот вернулся домой с пугающей запиской, где его обвиняли во всех грехах

Хозяева четырёхлетнего пушистика Гендальфа из Бридженда, Уэльс, были потрясены и напуганы, когда их любимец вернулся домой со злобной запиской, приклеенной скотчем к ошейнику. Автор негодуя писал, что кот проникает в его дом и творит бесчинства. И угрожал, что, если подобное повторится, он избавится от животного.

Пожалуйста, не выпускайте своего кота. Он почти каждый день приходит ко мне домой, крадёт еду со стола, царапает диван и распространяет блох. Я не могу оставить окна открытыми. Честно говоря, я сыт по горло. Если я увижу вашего кота в моём доме снова, я обещаю, что отвезу его куда-нибудь далеко. Кот также остаётся на ночь и спит на кухне. Лучше покормите его

Теперь Крис и его девушка сильно переживают за судьбу питомца и боятся его выпускать на улицу, пишет Wales Online. Они не отрицают, что пушистик был активным, любознательным и любил людей. Но на поведение кота никогда никто не жаловался. К тому же сами владельцы хорошо о нём заботились, каждый месяц обрабатывали от блох и следили за питанием. А когда заметили, что он стал подозрительно полнеть, даже прикрепили к ошейнику табличку "Не кормить".