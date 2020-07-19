В Twitter началась война из-за снимка двух зебр, на котором невозможно понять, кто смотрит в камеру

Недавно фотограф дикой природы из Махараштры, Индия, Сарош Лодхи опубликовал одну из своих новых работ в "Твиттере". Ему удалось снять удивительный момент в кенийском заповеднике Масаи-Мара. В его объектив попали две зебры, и не было бы ничего необычного, если бы не их удачная поза. Двое животных встали так, что совершенно невозможно было отличить, чья голова повёрнута к камере, пишет Bored Panda.

Фото © Twitter / Sarosh

Сарош предложил подписчикам угадать, кто именно смотрит на фотографа, и пользователи "Твиттера" принялись гадать и предлагать варианты. Подсказки пытались найти в положении ушей, полосок и гривы. Пост в короткие сроки набрал более тысячи комментариев, в которых пользователи ломали головы над оптической иллюзией.

Фото © Facebook / Sarosh Lodhi Photography

Разумеется, это правая Chandler Bing

Мой выбор — левая зебра. Я сужу по внутренней части ушей у обоих животных. Если бы левая зебра смотрела влево или прямо, эту часть ушей было бы не видно I will Speak Up

Я надеюсь, вы скажете ответ! Моя семья весь вечер так сильно вглядывалась в фото, что увидела там три зебры. Поскорее раскройте правду, пока к нам не прискакала четвёртая хахаха Rohit Bansal

Фото © Twitter / Sarosh