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В Twitter началась война из-за снимка двух зебр, на котором невозможно понять, кто смотрит в камеру

Одним изображением индийский фотограф заставил многие тысячи людей ломать головы.

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Фото © Twitter / Sarosh

Недавно фотограф дикой природы из Махараштры, Индия, Сарош Лодхи опубликовал одну из своих новых работ в "Твиттере". Ему удалось снять удивительный момент в кенийском заповеднике Масаи-Мара. В его объектив попали две зебры, и не было бы ничего необычного, если бы не их удачная поза. Двое животных встали так, что совершенно невозможно было отличить, чья голова повёрнута к камере, пишет Bored Panda.

Фото © Twitter / Sarosh

Сарош предложил подписчикам угадать, кто именно смотрит на фотографа, и пользователи "Твиттера" принялись гадать и предлагать варианты. Подсказки пытались найти в положении ушей, полосок и гривы. Пост в короткие сроки набрал более тысячи комментариев, в которых пользователи ломали головы над оптической иллюзией.

Фото © Facebook / Sarosh Lodhi Photography

Разумеется, это правая

Chandler Bing

Мой выбор — левая зебра. Я сужу по внутренней части ушей у обоих животных. Если бы левая зебра смотрела влево или прямо, эту часть ушей было бы не видно

I will Speak Up

Я надеюсь, вы скажете ответ! Моя семья весь вечер так сильно вглядывалась в фото, что увидела там три зебры. Поскорее раскройте правду, пока к нам не прискакала четвёртая хахаха

Rohit Bansal

Фото © Twitter / Sarosh

Правильным ответом действительно оказалась левая зебра. Девушка, указавшая на уши, верно заметила положение внутренней части. Также многие догадались по складкам на шее. Если левая зебра смотрела бы прямо, то шкура на шее была бы натянута, а складки были бы у правой.

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