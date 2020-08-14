Путин предложил "пятёрке", Германии и Ирану обсудить механизм безопасности в Персидском заливе

Россия предлагает в ближайшее время провести онлайн-встречу глав стран – постоянных членов Совбеза ООН с участием лидеров Ирана и Германии, чтобы избежать обострения ситуации при обсуждении иранского вопроса, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Предлагаем в самое ближайшее время провести встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций с участием также руководителей ФРГ и Ирана в онлайн-формате. Цель — наметить шаги, которые позволят избежать конфронтации, обострения ситуации в Совбезе ООН, — говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Кремля.