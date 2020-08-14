Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию

Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией польскому депутату Роберту Бедроню и парламентарию из Литвы Пятрасу Ауштрявичюсу, который является постоянным докладчиком ЕП по республике, не разрешили въезжать на территорию Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, передаёт РИА "Новости".

В заявлении европейских политиков сказано, что действия официальных лиц республики свидетельствуют о том, "что они отказываются от любой возможности для диалога".

— Будущее Белоруссии решается в эти дни. Мы призываем институты ЕС проявить принципиальность в поддержке и защите законных устремлений белорусского народа к жизни в демократической стране, где действует верховенство закона, уважаются основные свободы и права человека, — говорится в заявлении депутатов.

Ранее Лайф сообщал, что министры иностранных дел Евросоюза признали, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. Кроме того, ЕС начал работу над списком официальных лиц республики, на которых будут наложены индивидуальные санкции. Уточнялось, что данная мера коснётся тех, кто "несёт ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов".