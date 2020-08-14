Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию

Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией польскому депутату Роберту Бедроню и парламентарию из Литвы Пятрасу Ауштрявичюсу, который является постоянным докладчиком ЕП по республике, не разрешили въезжать на территорию Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, передаёт РИА "Новости".
В заявлении европейских политиков сказано, что действия официальных лиц республики свидетельствуют о том, "что они отказываются от любой возможности для диалога".
"Оставьте за собой порядок". Протестующие у Дома правительства в Минске расходятся, но обещают выходить каждый деньТем временем у Посольства Белоруссии в Москве появилась надпись: Belorussian Lives Matter.
— Будущее Белоруссии решается в эти дни. Мы призываем институты ЕС проявить принципиальность в поддержке и защите законных устремлений белорусского народа к жизни в демократической стране, где действует верховенство закона, уважаются основные свободы и права человека, — говорится в заявлении депутатов.
Ранее Лайф сообщал, что министры иностранных дел Евросоюза признали, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. Кроме того, ЕС начал работу над списком официальных лиц республики, на которых будут наложены индивидуальные санкции. Уточнялось, что данная мера коснётся тех, кто "несёт ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов".
Глава ЦИК Белоруссии сообщила, что Тихановская записывала своё видеообращение на диване в её кабинетеОна также отметила, что экс-кандидата в президенты в здании Центризбиркома ожидали два высокопоставленных представителя правоохранительных органов.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.