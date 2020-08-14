Глава ЦИК Белоруссии сообщила, что Тихановская записывала своё видеообращение на диване в её кабинете

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская записывала видеообращение после выборов главы государства, сидя на диване в её кабинете. Об этом она рассказала изданию "КП Белоруссия".
— Это мой диван. Она записывала это обращение [в моём кабинете] без меня, — подчеркнула глава ЦИК страны.
"Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью". Тихановская опубликовала новое обращениеОна призвала власти остановить насилие на улицах и организовать мирные митинги 15 и 16 августа.
Кроме того, Ермошина отметила, что Тихановская принесла в тот день жалобу в Центризбирком. После этого председатель ЦИК пригласила её в свой кабинет, где, как она утверждает, экс-кандидата в президенты ожидали два высокопоставленных представителя правоохранительных органов.
— Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла, — резюмировала Ермошина.
Напомним, Тихановская 11 августа выступила с обращением к митингующим, в котором попросила их не выходить на площади. На кадрах было видно, что она читала текст по листочку и выглядела подавленной. В этот же день Тихановская покинула Белоруссию и отправилась в Литву. Она заявляла, что решение об отъезде принимала самостоятельно.
"Кто-то стоит над душой". Физиономист изучила состояние Тихановской на видео с неожиданным призывомПо словам специалиста, на политика явно оказывалось давление и она хотела как можно скорее зачитать текст и уйти.
Ранее Лайф сообщал, что после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.