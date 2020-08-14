Глава ЦИК Белоруссии сообщила, что Тихановская записывала своё видеообращение на диване в её кабинете

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская записывала видеообращение после выборов главы государства, сидя на диване в её кабинете. Об этом она рассказала изданию "КП Белоруссия".

— Это мой диван. Она записывала это обращение [в моём кабинете] без меня, — подчеркнула глава ЦИК страны.

Кроме того, Ермошина отметила, что Тихановская принесла в тот день жалобу в Центризбирком. После этого председатель ЦИК пригласила её в свой кабинет, где, как она утверждает, экс-кандидата в президенты ожидали два высокопоставленных представителя правоохранительных органов.

— Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла, — резюмировала Ермошина.

Напомним, Тихановская 11 августа выступила с обращением к митингующим, в котором попросила их не выходить на площади. На кадрах было видно, что она читала текст по листочку и выглядела подавленной. В этот же день Тихановская покинула Белоруссию и отправилась в Литву. Она заявляла, что решение об отъезде принимала самостоятельно.