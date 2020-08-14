"Оставьте за собой порядок". Протестующие у Дома правительства в Минске расходятся, но обещают выходить каждый день

Видео © Telegram / TUT.BY новости

В Минске участники акции протеста, которая сегодня проходила у Дома правительства, начали покидать площадь Независимости и расходиться по домам.

Правоохранительные органы призвали митингующих оставить за собой порядок на площади. В ответ они скандировали: "Каждый день", тем самым заявляя, что они придут к Дому правительства и завтра.

По примерным подсчётам, на площади Независимости сегодня собралось более десяти тысяч человек. Они требовали перевыборов, а также остановить насилие в стране.

Кроме того, у Посольства Белоруссии в Москве появилась надпись: Belorussian Lives Matter (жизни белорусов важны. — Прим. Лайфа) на мотив лозунга Black Lives Matter, который стал популярным во время акций протеста в США.

Коллаж © LIFE SHOT