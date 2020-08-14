"Оставьте за собой порядок". Протестующие у Дома правительства в Минске расходятся, но обещают выходить каждый день

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В Минске участники акции протеста, которая сегодня проходила у Дома правительства, начали покидать площадь Независимости и расходиться по домам.
Протест с высоты птичьего полета. Коптер снял колонну рабочих МТЗ по пути к Дому правительства БелоруссииРабочие требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов.
Правоохранительные органы призвали митингующих оставить за собой порядок на площади. В ответ они скандировали: "Каждый день", тем самым заявляя, что они придут к Дому правительства и завтра.
По примерным подсчётам, на площади Независимости сегодня собралось более десяти тысяч человек. Они требовали перевыборов, а также остановить насилие в стране.
Щиты опущены. Девушки обнимают силовиков и дарят им цветы у Дома правительства в Минске — видеоРастроганные правоохранители ошарашенно смотрят на происходящее и просто принимают объятия.
Кроме того, у Посольства Белоруссии в Москве появилась надпись: Belorussian Lives Matter (жизни белорусов важны. — Прим. Лайфа) на мотив лозунга Black Lives Matter, который стал популярным во время акций протеста в США.
Коллаж © LIFE SHOT
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.