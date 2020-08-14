Конфетки-бараночки. Собравшихся в центре Минска угощают чаем из самовара и разными сладостями

Видео © LIFE

В районе станции метро "Пушкинская" в центре Минска несколько местных жителей организовали небольшой и скромный сервис для всех собравшихся там горожан. Каждому предлагается отведать чаю прямо из самовара вприкуску с разными сладкими угощениями.

На кадрах видно, что жители активно подходят к импровизированному столу и согреваются напитком. При этом все угощения абсолютно бесплатны.