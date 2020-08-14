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Конфетки-бараночки. Собравшихся в центре Минска угощают чаем из самовара и разными сладостями

На улицах белорусской столицы по-прежнему множество людей, которые ведут себя достаточно мирно.

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Видео © LIFE

В районе станции метро "Пушкинская" в центре Минска несколько местных жителей организовали небольшой и скромный сервис для всех собравшихся там горожан. Каждому предлагается отведать чаю прямо из самовара вприкуску с разными сладкими угощениями.

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Эксперт отметил, что не стоит преувеличивать влияние Светланы Тихановской.

На кадрах видно, что жители активно подходят к импровизированному столу и согреваются напитком. При этом все угощения абсолютно бесплатны.

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Тем временем у Посольства Белоруссии в Москве появилась надпись: Belorussian Lives Matter.

Добавим, что на улицах белорусской столицы по-прежнему немало местных жителей, которые уже шестой день собираются в разных частях страны, выражая несогласие с результатами выборов президента республики.

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