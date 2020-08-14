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Жители Жодина ждут задержанных родных, хотя отпустить их обещали ещё утром

Официальные лица ситуацию не комментируют.

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Видео © Instagram / sinterev_vova

Несмотря на обещание замглавы МВД Белоруссии Александра Барсукова, что к 06:00 14 августа все задержанные в ходе акций протеста будут отпущены по домам, в ИВС города Жодино по-прежнему находятся люди, которых у ворот ожидает лагерь поддержки. Фотографии и видеозаписи с места были опубликованы в соцсетях.

Глава ЦИК Белоруссии сообщила, что Тихановская записывала своё видеообращение на диване в её кабинете

Она также отметила, что экс-кандидата в президенты в здании Центризбиркома ожидали два высокопоставленных представителя правоохранительных органов.

Как видно на представленных кадрах, активисты разбили напротив ворот тенты, оборудовали площадку светом и организовали там своеобразный штаб — с медпунктом, питанием и доской информации с графиком передач задержанным, телефонами юристов и фамилиями тех, кого ещё ждут.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых пострадало минимум 150 человек, задержано около семи тысяч.

Ранее Лайф сообщал, что главы МИД ЕС признали выборы в Белоруссии сфальсифицированными.

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