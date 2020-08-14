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Совбез ООН разрешил Ирану закупать вооружение

За продление запрета, который предлагали США, не набралось достаточно голосов.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, который предлагала американская администрация. Об этом в "Твиттере" сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

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Цель этого решения – наметить шаги, которые позволят избежать конфронтации.

Америка будет продолжать работать над исправлением этой ошибки,заверил он.

По его словам, СБ ООН не справился со своей "фундаментальной миссией" и позволил "крупнейшему в мире государству — спонсору терроризма" игнорировать требования других стран Ближнего Востока и закупать смертоносное оружие.

По данным ООН, американскую резолюцию помимо авторов поддержала только Доминиканская Республика, тогда как против неё высказались Россия и Китай, остальные 11 участников голосования воздержались.

Ранее Лайф сообщал, что российский МИД предложил Трампу изучить предложение Путина по Ирану.

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