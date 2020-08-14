Совбез ООН разрешил Ирану закупать вооружение

Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, который предлагала американская администрация. Об этом в "Твиттере" сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

— Америка будет продолжать работать над исправлением этой ошибки, — заверил он.

По его словам, СБ ООН не справился со своей "фундаментальной миссией" и позволил "крупнейшему в мире государству — спонсору терроризма" игнорировать требования других стран Ближнего Востока и закупать смертоносное оружие.

По данным ООН, американскую резолюцию помимо авторов поддержала только Доминиканская Республика, тогда как против неё высказались Россия и Китай, остальные 11 участников голосования воздержались.