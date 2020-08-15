В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1275 пациентов

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 196 098 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1275 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.
Старейший британский журнал объяснил, почему весь мир выиграет от российской вакциныПо его словам, подход к разработке препарата в России, судя по всему, был верным.
Вылечившимся гражданам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией.
Напомним, в мире с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано свыше 21 миллиона случаев заражения инфекцией.