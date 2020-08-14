Старейший британский журнал объяснил, почему весь мир выиграет от российской вакцины

Новость о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса была "пренебрежительно" воспринята западными экспертами, которые автоматически начали высказывать "повсеместно враждебные" мнения, осуждая препарат. Однако если присмотреться, то от его использования может выиграть буквально весь мир. Об этом пишет Мэтью Линн, финансовый обозреватель старейшего журнала Британии The Spectator.

— Некоторые даже начали утверждать, что слишком ранний выпуск вакцины может отбросить борьбу с вирусом назад. Трудно спорить с медицинскими экспертами, и уж тем более по такой сложной проблеме, как вакцинация. Тем не менее, безусловно, интересно, что экономическое мнение по этому вопросу не так однозначно негативно, — говорится в публикации.

В пример автор привёл слова бывшего главного экономиста МВФ, а ныне почётного профессора Массачусетского технологического института Оливье Бланшара, который открыто сравнивает риски между использованием вакцины с возможными побочными эффектами и продолжением инфекции с высокой частотой.

— Неужели ответ настолько очевиден? — задаётся Бланшар вопросом.

При этом он указывает также на тот факт, что перед человечеством стоит серьёзная инфекция и что против неё уже есть вакцина, которая хорошо зарекомендовала себя как минимум на втором этапе испытаний (Минздрав России представит западным коллегам более полные данные об исследовании позже).

В статье говорится, что, учитывая вышесказанное, а также оглядываясь на "бесконечные многократные карантины, массовую безработицу, повальные банкротства и ужасающие долги компаний", можно сказать, что люди готовы идти на компромиссы и даже рисковать. Это же относится и к вакцинации, ведь в конце концов она не будет обязательной. Но потенциальные выгоды от неё перекрывают многие риски.

— Если вакцина сработает, от этого выиграет весь мир, — заявил автор.

В конце статьи он выразил мнение, что международному сообществу лучше перестать осуждать российскую разработку и вместо этого подумать, ведь, возможно, подход России был правильным, не исключено, что другим странам придётся идти таким же путём.