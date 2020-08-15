Диетолог рассказала, в чём главная опасность детского питания для взрослых

Диетолог-нутрициолог Арина Скоромная считает, что для ведения здорового образа жизни и сбрасывания лишних килограммов не стоит переходить на детское питание. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
По её словам, несмотря на то что в детских пюре и кашах нет ГМО, ароматизаторов, консервантов и красителей, в них присутствует сахар, который может негативно отразиться на здоровье человека.
— Если говорить про фигуру, про похудение и про ЗОЖ, то детское питание не совсем подходит. Несмотря на то что туда не добавляют сахар, он там уже есть из-за ингредиентов. После обработки получается пюре из быстрых углеводов. Это быстро усваивается человеческим организмом и может повышать инсулин. Особенно это касается яблочного пюре. Фруктовые пюре не подходят для похудения, — отметила Скоромная.
В "Роскачестве" проверили детское пюре из цветной капусты. Только в одной марке оказались бактерииТакже у экспертов возникли вопросы к маркировке нескольких образцов.
Кроме того, специалист добавила, что взрослый не будет наедаться детским питанием и чаще будет испытывать голод. Также диетолог подчеркнула, что в подобной пище не хватает полезных веществ для взрослого организма. Например, в ней нет грубой клетчатки, без которой могут быть проблемы с пищеварением и запоры. Также в таком питании не хватает белков и жиров.
— В качестве диеты я бы не рекомендовала использовать детское питание. Как диета — это преступление сидеть на таких продуктах. Это не вариант, — утверждает Скоромная.
В популярных детских молочных коктейлях нашли опасный антибиотикПроизводитель напитка находится на усиленном лабораторном контроле.
Однако эксперт поведала, что иногда детское питание всё же можно употреблять. Она считает, что лучше использовать для перекуса именно его, нежели шаурму и чебуреки.