Диетолог рассказала, в чём главная опасность детского питания для взрослых

Диетолог-нутрициолог Арина Скоромная считает, что для ведения здорового образа жизни и сбрасывания лишних килограммов не стоит переходить на детское питание. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По её словам, несмотря на то что в детских пюре и кашах нет ГМО, ароматизаторов, консервантов и красителей, в них присутствует сахар, который может негативно отразиться на здоровье человека.

— Если говорить про фигуру, про похудение и про ЗОЖ, то детское питание не совсем подходит. Несмотря на то что туда не добавляют сахар, он там уже есть из-за ингредиентов. После обработки получается пюре из быстрых углеводов. Это быстро усваивается человеческим организмом и может повышать инсулин. Особенно это касается яблочного пюре. Фруктовые пюре не подходят для похудения, — отметила Скоромная.

Кроме того, специалист добавила, что взрослый не будет наедаться детским питанием и чаще будет испытывать голод. Также диетолог подчеркнула, что в подобной пище не хватает полезных веществ для взрослого организма. Например, в ней нет грубой клетчатки, без которой могут быть проблемы с пищеварением и запоры. Также в таком питании не хватает белков и жиров.

— В качестве диеты я бы не рекомендовала использовать детское питание. Как диета — это преступление сидеть на таких продуктах. Это не вариант, — утверждает Скоромная.