Мишустин предложил "романтикой" завлекать молодёжь на Камчатку

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями общественности на Камчатке посетовал на сокращение числа молодёжи в регионе и предложил "серьёзно подумать" над тем, как вернуть туда "романтику", которая в прошлом зазывала молодых людей. Об этом сообщает ТАСС.

— Она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодёжи, которую мы ждём на Камчатке, — сказал Мишустин.

При этом российский премьер отметил, что бороться за сердца молодёжи следует не только чувственными аргументами — о красивой природе и т.д., но и предлагая комфортные условия жизни — с точки зрения как инфраструктуры, так и социального обеспечения, образования. Мишустин указал, что для чиновников и бизнесменов на Камчатке крайне важно держать "во главе угла" тему привлекательности жизни в регионе.

В ходе встречи премьер также заявил, что считает возможным пересмотр условий субсидирования лизинговых платежей для авиации с учётом особенностей Камчатки, а также одобрил идею строительства научно-образовательного центра, который будет специализироваться на технологиях разумного природопользования.