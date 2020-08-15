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Мишустин предложил "романтикой" завлекать молодёжь на Камчатку

По его словам, ключевой вопрос заключается в условиях жизни в регионе.

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями общественности на Камчатке посетовал на сокращение числа молодёжи в регионе и предложил "серьёзно подумать" над тем, как вернуть туда "романтику", которая в прошлом зазывала молодых людей. Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин рассказал, как получил предложение стать премьером

Он признался, что сложно представить набор вызовов, с которыми приходится сталкиваться на таком посту.

Она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодёжи, которую мы ждём на Камчатке, — сказал Мишустин.

При этом российский премьер отметил, что бороться за сердца молодёжи следует не только чувственными аргументами — о красивой природе и т.д., но и предлагая комфортные условия жизни — с точки зрения как инфраструктуры, так и социального обеспечения, образования. Мишустин указал, что для чиновников и бизнесменов на Камчатке крайне важно держать "во главе угла" тему привлекательности жизни в регионе.

В ходе встречи премьер также заявил, что считает возможным пересмотр условий субсидирования лизинговых платежей для авиации с учётом особенностей Камчатки, а также одобрил идею строительства научно-образовательного центра, который будет специализироваться на технологиях разумного природопользования.

Ранее Лайф сообщал, что Мишустин в шутку предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение, чтобы "увидеть инвестиции и новые объекты".

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