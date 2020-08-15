В строящемся китайском "городе будущего" появится посткоронавирусный квартал

В китайском "городе будущего" Сюнань, который, по планам правительства, должен появиться в 100 километрах от Пекина, будет построен также посткоронавирусный квартал, где воплотятся все решения, необходимые человеку для комфортной жизни в условиях эпидемии. Об этом сообщает ArchDaily.

— Мы не можем больше проектировать города и здания и делать вид, будто бы ничего не произошло, — заявил журналистам один из создателей проекта, имея в виду пандемию коронавируса.

Так, на крышах домов будут размещены теплицы для выращивания продуктов и солнечные батареи, на первых этажах будут рабочие зоны, 3D-принтеры, организуется вторичная переработка отходов. При этом в каждом здании будет собираться дождевая вода, которая затем подвергнется очищению до питьевой.

— Мы разработали этот проект, когда вся команда работала из дома, и решили включить в него все те аспекты, которые могут сделать нашу жизнь лучше, чтобы можно было определить новый стандарт, — пояснили авторы идеи.

В архитектуре города будет объединена традиционная европейская планировка и современные китайские высотки, а также сельскохозяйственный ландшафт. Каждое здание будет возведено из деревянных конструкций с применением дизайнерских технологий и нацелено на максимальную функциональность.