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Кардиолог объяснил, как компенсировать вред от сидячей работы

Он отмечает, что можно также использовать более здоровый подход к рабочему месту.

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Сидячая поза является самой нефункциональной с точки зрения физиологии, поскольку так замедляется кровоток к ногам, что ведёт к тяжёлым последствиям с дорогостоящим лечением. Однако этого можно избежать, заявил кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik.

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При их появлении у пациентов есть от 15 дней до пары часов жизни.

Сидячая поза самая невыгодная. Если у человека есть возможность избегать сидячего образа жизни, то надо это делать. Не зря в современных офисах стали устанавливать стоячие компьютерные столики, — сказал он.

По его словам, традиционное сидячее рабочее место можно попытаться улучшить и подобрать более удобное кресло, однако в любом случае стоячее положение функционально выгоднее, но тоже не является идеалом, поскольку небезвредно. В обоих случаях периодически необходимо делать разминку.

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