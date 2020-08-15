Кардиолог объяснил, как компенсировать вред от сидячей работы

Сидячая поза является самой нефункциональной с точки зрения физиологии, поскольку так замедляется кровоток к ногам, что ведёт к тяжёлым последствиям с дорогостоящим лечением. Однако этого можно избежать, заявил кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik.

— Сидячая поза самая невыгодная. Если у человека есть возможность избегать сидячего образа жизни, то надо это делать. Не зря в современных офисах стали устанавливать стоячие компьютерные столики, — сказал он.

По его словам, традиционное сидячее рабочее место можно попытаться улучшить и подобрать более удобное кресло, однако в любом случае стоячее положение функционально выгоднее, но тоже не является идеалом, поскольку небезвредно. В обоих случаях периодически необходимо делать разминку.