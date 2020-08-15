На Украине священник попросил водителя приглушить "российскую попсу" и дальше шёл пешком

Священника так называемой Православной церкви Украины Романа Винника попросили добровольно покинуть автобус после того, как он сделал водителю замечание о российской музыке, которая играла в салоне, и священнослужитель добирался до пункта назначения самостоятельно. Об этом он рассказал в "Фейсбуке".
"Ряженые мальчики в церковных одеждах". Польский архиепископ раскритиковал ПЦУОн считает, что для решения проблемы с раскольнической церковью необходим общеправославный диалог с точки зрения христианского миролюбия.
— Никогда бы не подумал, что за то, что я сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали бы из автобуса, — написал он.
Винник призвал людей "утихомириться" и отметил, что особо удивлён местом, где всё произошло, ведь недалеко от него расположен музей Степана Бандеры.
— Просто представил, как трудно патриотам на востоке или в центре Украины, — заключил он.
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Священник также посетовал, что другие пассажиры автобуса не проявили особого сочувствия к его жалобам на российскую музыку и даже, напротив, снимали на камеру его выступление — "подобно звезде", а вот своего телефона с камерой под рукой у него не оказалось, села батарея. Поэтому номер автобуса или водителя он сфотографировать не смог.
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