В Пентагоне объяснили, зачем создадут рабочую группу по вопросам НЛО

Рабочая группа по изучению НЛО будет создана Министерством обороны США для расследования ряда случаев их появления. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
Пентагон опубликовал видео, на которых можно увидеть НЛОСнятые в разные годы ролики сначала незаконно попали в Сеть, однако затем в ведомстве признали их подлинность.
— Министерство обороны создаёт рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание и получить представление относительно природы и происхождения неопознанных летающих объектов, — говорится в сообщении.
В США появится рабочая группа по изучению НЛОВ Вашингтоне считают, что неопознанные объекты на самом деле могут оказаться средствами разведки противников.
Также отмечается, что рабочая группа будет обнаруживать и исследовать объекты, которые могут нанести серьёзный урон системе безопасности Штатов.