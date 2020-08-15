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В Пентагоне объяснили, зачем создадут рабочую группу по вопросам НЛО

Отмечается, что они потенциально могут нанести угрозу безопасности Штатов.

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Рабочая группа по изучению НЛО будет создана Министерством обороны США для расследования ряда случаев их появления. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Пентагон опубликовал видео, на которых можно увидеть НЛО

Снятые в разные годы ролики сначала незаконно попали в Сеть, однако затем в ведомстве признали их подлинность.

Министерство обороны создаёт рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание и получить представление относительно природы и происхождения неопознанных летающих объектов, — говорится в сообщении.

В США появится рабочая группа по изучению НЛО

В Вашингтоне считают, что неопознанные объекты на самом деле могут оказаться средствами разведки противников.

Также отмечается, что рабочая группа будет обнаруживать и исследовать объекты, которые могут нанести серьёзный урон системе безопасности Штатов.

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