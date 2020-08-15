Трамп подписал очередной указ против работы TikTok в США

— [Есть] достоверные данные, основываясь на которых, я полагаю, что ByteDance Ltd. с помощью приобретения компании Musical.ly... может предпринять действия, которые угрожают национальной безопасности США, — сказано в документе, который подписал американский лидер.

Кроме того, в нём утверждается, что в результате сделки ByteDance объединит TikTok с Musical.ly и создаст единую платформу для соцсетей.

Twitter ведёт переговоры с TikTok по вопросу объединения соцсетей При этом отмечается, что сеть микроблогов заинтересована только в американском подразделении приложения.

Уточняется, что в данном указе Трамп потребовал запретить в американской юрисдикции сделку по покупке Musical.ly и дал 90 дней с момента опубликования документа (с возможностью продления срока ещё на 30 дней) на то, чтобы Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) обязал ByteDance и её дочерние компании отказаться от всех активов и избавиться от личных данных пользователей, собранных с помощью TikTok или Musical.ly на территории Америки.