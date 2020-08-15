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В Минобрнауки ответили на предложение делать скидки студентам за хорошую успеваемость

Отмечается, что текущее законодательство не запрещает это делать.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Учебные заведения России уже могут начислять своим студентам-платникам скидки на оплату обучения за хорошую успеваемость за собственный счёт. Об этом заявили в пресс-службе министерства, комментируя законопроект, предлагающий сделать скидки обязательными, передаёт ТАСС.

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Предполагается, что данная мера будет действовать весь 2020 год.

Вуз вправе снизить стоимость по договору об оказании платных образовательных услуг. <...> Основания и порядок снижения устанавливаются локальным нормативным актом университета, — приводит агентство текст сообщения.

В министерстве также отметили, что по текущему законодательству вуз устанавливает стоимость своих услуг на уровне, который будет не ниже нормативных затрат, определямых Минобрнауки России.

Ранее Лайф сообщал, что в России могут ввести скидки на оплату образования для студентов, у которых нет долгов по учёбе.

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