В Минобрнауки ответили на предложение делать скидки студентам за хорошую успеваемость

Учебные заведения России уже могут начислять своим студентам-платникам скидки на оплату обучения за хорошую успеваемость за собственный счёт. Об этом заявили в пресс-службе министерства, комментируя законопроект, предлагающий сделать скидки обязательными, передаёт ТАСС.

— Вуз вправе снизить стоимость по договору об оказании платных образовательных услуг. <...> Основания и порядок снижения устанавливаются локальным нормативным актом университета, — приводит агентство текст сообщения.

В министерстве также отметили, что по текущему законодательству вуз устанавливает стоимость своих услуг на уровне, который будет не ниже нормативных затрат, определямых Минобрнауки России.