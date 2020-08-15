Cпециалист рассказал, что делать, если вы чувствуете опасность для здоровья от Wi-Fi-роутера

Директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев утверждает, что от Wi-Fi-роутера исходит такое же электромагнитное излучение, как и от любого другого электрического устройства.

В беседе с агентством "Прайм" он посоветовал людям, которые боятся того, что роутер может навредить здоровью, убрать его подальше от того места, где вы спите. Косарев добавил, что при необходимости пользователи также могут отключать Wi-Fi в ночное время.

Кроме того, специалист заметил, что на данный момент ни одно исследование в мире не доказало того, что Wi-Fi-волны могут негативно сказываться на здоровье человека.

— В то же время электромагнитное излучение исходит от роутера, который раздаёт интернет. Однако излучение идёт от любого электрического устройства, которым мы пользуемся. Мы же не опасаемся волн, исходящих от электрического чайника, — резюмировал Косарев.