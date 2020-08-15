Премьер Канады сообщил о гибели двух граждан во время взрыва в Бейруте

Во время мощного взрыва, который произошёл в порту Бейрута вечером 4 августа и унёс жизни более 170 человек, погибло двое жителей Канады. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Джастина Трюдо.

— Сегодня я вместе с канадцами по всей стране оплакиваю гибель двух канадских граждан в результате трагического взрыва в Бейруте, — говорится в документе.

Премьер выразил свои соболезнования родным и близким погибших и заявил, что распорядился отправить группу госслужащих в Ливан, которая займётся обеспечением необходимой помощи канадцам, находящимся сейчас там. Он также уверил, что гражданам Ливана, находящимся в Канаде, будет разрешено продлить пребывание, если из-за взрыва они не могут вернуться на родину. Отмечается, что ранее Трюдо сообщил о намерении Канады выделить порядка 22,5 миллиона долларов США в качестве материальной помощи Ливану.