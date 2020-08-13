Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Ущерб от взрыва в Бейруте превысил 15 миллиардов долларов

Также стало известно, что было разрушено около четырёх тысяч домов.

143
Post cover

Фото © ТАСС / Marwan Tahtah / APA Images via ZUMA Wire

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от мощного взрыва, прогремевшего в порту Бейрута, превысил 15 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте администрации главы государства.

Отмечается, что эту информацию Аун передал в телефонном разговоре с королём Испании Филиппом VI. Тот, в свою очередь, выразил соболезнования и солидарность с народом Ливана. Кроме того, король заявил о готовности оказать необходимую помощь.

Тем временем Управление внутренней безопасности Ливана сообщило, что в результате взрыва полностью или частично оказалось разрушено 3972 здания, повреждения получили 4214 автомобилей.

Полуразрушенный мощным взрывом Бейрут сфотографировали с борта МКС

В городе уничтожены или повреждены сотни жилых домов, офисов и автомобилей.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 170 человек, тысячи получили ранения. 8 августа в центре ливанской столицы начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств. 9 августа несколько членов кабмина подали в отставку. А 10-го числа правительство ушло в неё всем составом.

Выбор редакции

Loading...