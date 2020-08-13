Ущерб от взрыва в Бейруте превысил 15 миллиардов долларов

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от мощного взрыва, прогремевшего в порту Бейрута, превысил 15 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте администрации главы государства.

Отмечается, что эту информацию Аун передал в телефонном разговоре с королём Испании Филиппом VI. Тот, в свою очередь, выразил соболезнования и солидарность с народом Ливана. Кроме того, король заявил о готовности оказать необходимую помощь.