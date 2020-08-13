Ущерб от взрыва в Бейруте превысил 15 миллиардов долларов

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от мощного взрыва, прогремевшего в порту Бейрута, превысил 15 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте администрации главы государства.
Отмечается, что эту информацию Аун передал в телефонном разговоре с королём Испании Филиппом VI. Тот, в свою очередь, выразил соболезнования и солидарность с народом Ливана. Кроме того, король заявил о готовности оказать необходимую помощь.
Тем временем Управление внутренней безопасности Ливана сообщило, что в результате взрыва полностью или частично оказалось разрушено 3972 здания, повреждения получили 4214 автомобилей.
Полуразрушенный мощным взрывом Бейрут сфотографировали с борта МКСВ городе уничтожены или повреждены сотни жилых домов, офисов и автомобилей.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 170 человек, тысячи получили ранения. 8 августа в центре ливанской столицы начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств. 9 августа несколько членов кабмина подали в отставку. А 10-го числа правительство ушло в неё всем составом.