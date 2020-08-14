Российские спасатели и медики закончили гуманитарную операцию в Бейруте — видео

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Российские спасатели и медики МЧС РФ завершили гуманитарную операцию в Бейруте и возвращаются на родину.
Около 160 российских специалистов разбирали завалы в ливанской столице, где 4 августа в порту прогремел мощный взрыв, а также оказывали помощь пострадавшим.
— В первые же часы после трагедии президент России Владимир Путин дал установку готовить группу МЧС РФ для переброски в Бейрут. Уже 5 августа мы были здесь вместе с мобильной группой Роспотребнадзора, — отметил первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян.
Ущерб от взрыва в Бейруте превысил 15 миллиардов долларовТакже стало известно, что было разрушено около четырёх тысяч домов.
Стоит также отметить, что спасатели работали недалеко от эпицентра взрыва круглосуточно в три смены. В результате поисковых работ они достали из-под завалов тела десяти погибших. Российские медики также работали непрерывно, они оказали помощь сотням пациентов.
Кроме того, за высокий профессионализм Чуприян вручил награды специалистам МЧС РФ и Роспотребнадзора.
Полуразрушенный мощным взрывом Бейрут сфотографировали с борта МКСВ городе уничтожены или повреждены сотни жилых домов, офисов и автомобилей.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 170 человек, тысячи были ранены. Его причиной стали три тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. 8 августа в центре ливанской столицы начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств.