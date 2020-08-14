Российские спасатели и медики закончили гуманитарную операцию в Бейруте — видео

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Российские спасатели и медики МЧС РФ завершили гуманитарную операцию в Бейруте и возвращаются на родину.

Около 160 российских специалистов разбирали завалы в ливанской столице, где 4 августа в порту прогремел мощный взрыв, а также оказывали помощь пострадавшим.

— В первые же часы после трагедии президент России Владимир Путин дал установку готовить группу МЧС РФ для переброски в Бейрут. Уже 5 августа мы были здесь вместе с мобильной группой Роспотребнадзора, — отметил первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян.

Стоит также отметить, что спасатели работали недалеко от эпицентра взрыва круглосуточно в три смены. В результате поисковых работ они достали из-под завалов тела десяти погибших. Российские медики также работали непрерывно, они оказали помощь сотням пациентов.

Кроме того, за высокий профессионализм Чуприян вручил награды специалистам МЧС РФ и Роспотребнадзора.