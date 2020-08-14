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Российские спасатели и медики закончили гуманитарную операцию в Бейруте — видео

В результате поисковых работ сотрудники МЧС России достали из-под завалов тела десяти погибших.

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Видео © LIFE

Российские спасатели и медики МЧС РФ завершили гуманитарную операцию в Бейруте и возвращаются на родину.

Около 160 российских специалистов разбирали завалы в ливанской столице, где 4 августа в порту прогремел мощный взрыв, а также оказывали помощь пострадавшим.

В первые же часы после трагедии президент России Владимир Путин дал установку готовить группу МЧС РФ для переброски в Бейрут. Уже 5 августа мы были здесь вместе с мобильной группой Роспотребнадзора, — отметил первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян.

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Также стало известно, что было разрушено около четырёх тысяч домов.

Стоит также отметить, что спасатели работали недалеко от эпицентра взрыва круглосуточно в три смены. В результате поисковых работ они достали из-под завалов тела десяти погибших. Российские медики также работали непрерывно, они оказали помощь сотням пациентов.

Кроме того, за высокий профессионализм Чуприян вручил награды специалистам МЧС РФ и Роспотребнадзора.

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В городе уничтожены или повреждены сотни жилых домов, офисов и автомобилей.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 170 человек, тысячи были ранены. Его причиной стали три тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. 8 августа в центре ливанской столицы начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств.

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