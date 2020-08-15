Игрок "Барселоны" — о сокрушительном поражении от "Баварии" в 1/4 ЛЧ: Мы достигли дна

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после разгромного поражения от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов заявил, что каталонский клуб достиг дна. Об этом он рассказал в комментарии газете Marca.

— Я первый, кто предлагает себя, должна прийти новая кровь и изменить эту динамику, я первым уйду из команды, если понадобится, потому что я думаю, что мы достигли дна. Мы все должны решить, что лучше для клуба, — отметил футболист.

По мнению Пике, "Барселоне" требуются серьёзные изменения на всех уровнях.

— Это была ужасная игра, чувство ужасное, стыд. Давайте все задумаемся, клубу нужны изменения. Я не говорю о тренере или игроках. Я не хочу никому указывать, структурно команда нуждается в изменениях на всех уровнях, потому что это не первый раз, когда это происходит с нами, — добавил испанец.

Накануне "Бавария" одолела "Барселону" в четвертьфинале главного европейского турнира со счётом 8:2. Для каталонцев это самое крупное поражение за всю историю их участия в еврокубках.