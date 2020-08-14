"Продышался и пошёл". Программист из Томска установил мировой рекорд по жиму штанги под водой

— А волноваться в этот момент как раз не нужно было, потому что большое волнение — большое потребление кислорода. А жать мне нужно было при задержке дыхания. Плюс за день до этого испортилась погода, вечером шёл дождь, поэтому вода была немножко прохладнее. Соответственно, и организм на прохладную воду тоже реагирует немного по-другому. Он пытается согреться, тратит больше энергии и потребляет больше кислорода. Но в конце я справился с волнением, продышался и пошёл, — рассказал россиянин.