"Продышался и пошёл". Программист из Томска установил мировой рекорд по жиму штанги под водой

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Житель Томска Виталий Вивчар установил новый мировой рекорд по жиму штанги под водой c задержкой дыхания. Спортсмен отжал снаряд весом 50 килограммов 76 раз.
Таким образом, россиянин побил достижение американца Грега Уиттстока, занесённое в Книгу рекордов Гиннесса в прошлом году. Тогда спортсмен из США отжал штангу под водой 62 раза.
Сам Вивчар в беседе с Лайфом отметил, что очень сильно волновался перед установлением рекорда.
Российский атлет установил сразу два рекорда за суткиСпортсмен за минимальное время сумел преодолеть дистанции Mountain Race и знаменитого туристического маршрута "Кругосветка" вокруг Эльбруса.
— А волноваться в этот момент как раз не нужно было, потому что большое волнение — большое потребление кислорода. А жать мне нужно было при задержке дыхания. Плюс за день до этого испортилась погода, вечером шёл дождь, поэтому вода была немножко прохладнее. Соответственно, и организм на прохладную воду тоже реагирует немного по-другому. Он пытается согреться, тратит больше энергии и потребляет больше кислорода. Но в конце я справился с волнением, продышался и пошёл, — рассказал россиянин.
Стоит отметить, что за выполнением рекорда следили профессиональные специалисты и независимый свидетель.
По профессии Вивчар является ведущим программистом. Он всю жизнь активно занимается спортом. Богатырь из Томска становился чемпионом России и Евразии по жиму. Вивчар также устанавливал рекорд России — за час он отжал штангу весом 55 килограммов 1006 раз.