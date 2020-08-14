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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Отмечается, что жильцы часто выпивали спиртное и вели аморальный образ жизни.

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Фото © ГУ МЧС РФ по Московской области

В результате пожара в частном жилом доме в подмосковном посёлке Радовицкий погибло два человека. По информации Лайфа, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 20:43 14 августа. Как стало известно позже, всего в доме находилось пять человек. В этот вечер они там выпивали алкогольные напитки.

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Отмечается, что загорелись личные вещи и мебель на площади около трёх квадратов.

На месте пожара были обнаружены тела двух погибших, ещё двое сумели спастись. Судьба ещё одного человека пока не известна. Причины и обстоятельства трагедии уточняются.

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