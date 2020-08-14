Два человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

В результате пожара в частном жилом доме в подмосковном посёлке Радовицкий погибло два человека. По информации Лайфа, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 20:43 14 августа. Как стало известно позже, всего в доме находилось пять человек. В этот вечер они там выпивали алкогольные напитки.