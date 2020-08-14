"Бавария" похоронила "Барселону" в четвертьфинале ЛЧ, забив 8 голов

"Бавария" победила "Барселону" со счётом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. У мюнхенцев дважды отличились Томас Мюллер и Коутиньо, а также по одному мячу на счету у Ивана Перишича, Сержа Гнабри, Йозуа Киммиха и Роберта Левандовского, который является лучшим бомбардиром турнира.
У каталонцев отличился Луис Суарес, а также автогол у Давида Алабы.
Ранее в полуфинал вышли "Лейпциг" и ПСЖ. Отметим, что финал состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш".
Лига чемпионов. 1/4 финала
"Барселона" — "Бавария" — 2:8