Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Бавария" похоронила "Барселону" в четвертьфинале ЛЧ, забив 8 голов

Команды на двоих забили десять голов в суперматче!

109

Фото © twitter.com / FCBayern

"Бавария" победила "Барселону" со счётом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. У мюнхенцев дважды отличились Томас Мюллер и Коутиньо, а также по одному мячу на счету у Ивана Перишича, Сержа Гнабри, Йозуа Киммиха и Роберта Левандовского, который является лучшим бомбардиром турнира.

У каталонцев отличился Луис Суарес, а также автогол у Давида Алабы.

Ранее в полуфинал вышли "Лейпциг" и ПСЖ. Отметим, что финал состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш".

Лига чемпионов. 1/4 финала

"Барселона" — "Бавария" — 2:8

Выбор редакции

Loading...