"Бавария" похоронила "Барселону" в четвертьфинале ЛЧ, забив 8 голов

"Бавария" победила "Барселону" со счётом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. У мюнхенцев дважды отличились Томас Мюллер и Коутиньо, а также по одному мячу на счету у Ивана Перишича, Сержа Гнабри, Йозуа Киммиха и Роберта Левандовского, который является лучшим бомбардиром турнира.